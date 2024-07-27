9 قتلى إسرائيليين بسقوط صاروخ في الجولان

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، مقتل 9 أشخاص جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان في هضبة الجولان السورية المحتلة.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل 9 فتية إسرائيليين إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن 11 جريحا بينهم 5 حالتهم خطيرة نقلوا للمستشفيات جراء سقوط مسيرة من جنوب لبنان شمال هضبة الجولان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية من واشنطن بعد إطلاعه على تفاصيل الحادث في مجدل شمس.

في غضون ذلك، أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت مقتل 4 من عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تكثف فيه القصف على مناطق جنوب لبنان حيث اندلعت حرائق في بلدتين.