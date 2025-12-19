من أمريكا إلى أوروبا والشرق الأوسط.. مآسٍ ووفيات تهزّ العالم

في مشهدٍ عالميٍّ حافل بالأحداث المتسارعة، تصدّرت حوادث الوفيات عناوين الأخبار، عاكسةً قسوة الواقع الإنساني وتقلباته، من الولايات المتحدة التي شهدت جريمة قتل مروّعة وحوادث تحطم طائرات أودت بحياة عائلات كاملة، إلى الإمارات وسلطنة عُمان حيث خلّفت الأحوال الجوية القاسية خسائر بشرية ومادية، مرورًا بـألمانيا التي تصدرت المشهد بأحكام قضائية وقرارات سياسية وأمنية مثيرة للجدل، والسويد وإيران حيث تصاعد التوتر الدبلوماسي على خلفية أحكام الإعدام، وصولًا إلى المكسيك بحوادث أمنية لافتة، والولايات المتحدة مجددًا بسحب منتجات غذائية ملوثة تهدد الصحة العامة.

المحكمة تؤكد وحشية الجريمة وتفرض أقصى عقوبة بعد استماعها لشهادة عاطفية من أسرة الضحية

قضت محكمة أمريكية بالسجن مدى الحياة دون إفراج مشروط على بريان والش، بعد إدانته بقتل زوجته آنا في الأول من يناير 2023، وتقطيع جثتها ورميها في حاويات القمامة.

وصفت القاضية ديان فرينيير الجريمة بأنها همجية، أثناء النطق بأقصى عقوبة ممكنة، مشيرة إلى خطورة الفعل على الأسرة والمجتمع.

وجاء الحكم بعد استماع المحكمة لبيان عاطفي من أخت الضحية، ألكسندرا ديميترييفيتش، التي وصفت آنا بأنها امرأة بريئة ومميزة، وأعربت عن ألمها العميق لفقدان أختها وترك أطفالها الثلاثة بلا أم.

وخلال المحاكمة، اعترف والش بتخلصه من جثة زوجته، لكنه ادعى أنها ماتت بشكل طبيعي أثناء نومها، إلا أن هيئة المحلفين لم تقتنع بهذا الادعاء وأدانته بجريمة قتل عمد من الدرجة الأولى.

وبالإضافة إلى السجن مدى الحياة، فرضت المحكمة على والش أحكامًا إضافية تتراوح بين 19 و20 عامًا بتهمة الكذب على الشرطة، وسنتين ونصف إلى ثلاث سنوات أخرى لتهمة التخلص من الجثة، مشيرة إلى أن أكاذيبه أهدرت آلاف الساعات من موارد التحقيق.

يذكر أن آنا، الأم لثلاثة أطفال، اختفت يوم رأس السنة 2023، وخلال المحاكمة لم يدلِ المتهم بشهادته، ولم تستدعِ هيئة الدفاع أي شهود.

كما ستنفذ الأحكام الإضافية بالتزامن مع حكم سابق بالسجن ثلاث سنوات صدرت بحقه لبيعه لوحات فنية مزيفة لفنان أندي وارهول.

تحطم طائرة رجال أعمال في مطار أميركي يسفر عن قتلى واندلاع حريق

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إن طائرة من طراز “سيسنا سي 550” تحطمت أثناء هبوطها في مطار ستيتسفيل الإقليمي بولاية كارولاينا الشمالية يوم الخميس حوالي الساعة 10:20 صباحًا بالتوقيت المحلي، وأسفر الحادث عن وقوع قتلى.

وأكد مكتب قائد الشرطة وقوع عدة وفيات واندلاع حريق كبير بالقرب من حطام الطائرة، فيما هرع مسعفون وعناصر طوارئ إلى المدرج للتعامل مع الحادث، وفق لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويجري كل من المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية تحقيقًا في أسباب الحادث، بينما لم تُحدد السلطات حتى الآن عدد الركاب على متن الطائرة أو هويتهم، ولا يُعرف بعد إن كان هناك ناجون.

وأشار مطار ستيتسفيل الإقليمي إلى أنه يوفر مرافق للطيران للشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشن لأكبر 500 شركة أميركية، إضافة إلى استضافة العديد من فرق سباق السيارات ناسكار، وتبعد المدينة نحو 72 كيلومترًا شمال مدينة شارلوت.

مصرع أسطورة سباق ناسكار غريج بيغل مع زوجته وطفليه بتحطم طائرتهم الخاصة

لقي أسطورة سباق “ناسكار” السابق غريج بيغل وزوجته كريستينا وطفلاه إيما (14 عامًا) وريدير (5 أعوام) حتفهم يوم الخميس بتحطم طائرتهم الخاصة في مطار إقليم ستيتسفيل بولاية نورث كارولينا حوالي الساعة العاشرة وربع صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وكان بيغل البالغ من العمر 55 عامًا يمتلك الطائرة التي تستخدمها فرق ناسكار وشركات فورتشن 500 بشكل متكرر.

وعبّر النائب الأمريكي ريتشارد هدسون عن حزنه قائلاً إن بيغل وعائلته كانوا أصدقاء مخلصين وعاشوا حياتهم مركزين على مساعدة الآخرين، مشيرًا إلى أن بيغل سيُذكر لشجاعته على المضمار وخدمته للآخرين.

وعرف بيغل بلقب “ذا بيف”، وتمتعت مسيرته الرياضية الناجحة بالتأهيل لقاعة مشاهير ناسكار، إضافة إلى إدراجه ضمن قائمة أعظم 75 سائقا في تاريخ المنظمة. وحقق بيغل خلال مسيرته ألقابًا متعددة، من بينها جائزة أفضل مبتدئ لعام 1998، بطولة سلسلة شاحنات ناسكار 2000، وجائزة أفضل مبتدئ لعام 2001، وبطولة سلسلة ناسكار إكستينتي 2002.

وسجل في سلسلة الكأس من 2002 إلى 2016 19 فوزًا من أصل 515 مشاركة، إضافة إلى عشرين فوزًا في سلسلة إكستينتي و17 فوزًا في سلسلة الشاحنات، وفاز مرتين في مضمار دارلينغتون الأسطوري.

وكان بيغل قد لفت الأنظار العام الماضي لاستخدامه طائرته الخاصة لإنقاذ محتاجين خلال إعصار هيلين في نورث كارولينا، حيث تمكن من إيصال مواد إغاثة تشمل الطعام والدواء والوقود بعد ست محاولات هبوط، وحصل على جائزة مايرز برذر تقديرًا لجهوده الإنسانية.

إحباط محاولة سرقة غريبة في المكسيك بعد إخفاء ملابس تحت البنطال

أحبطت قوات الأمن في مدينة سان بيدرو بولاية نويفو ليون شمالي المكسيك محاولة سرقة ملابس من متجر تابع لسلسلة Stradivarius، بلغت قيمة المسروقات نحو 10 آلاف بيزو مكسيكي (580 دولارًا).

وذكرت التقارير أن أفراد الأمن في المتجر اشتبهوا في امرأتين حاولتا إخفاء عدد كبير من قطع الملابس تحت ملابسهما، قبل مغادرتهما دون دفع ثمنها.

وأظهرت مقاطع مصوّرة تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أسلوب السرقة الغريب، حيث بدت إحدى المشتبه بهما تخفي عدة قطع تحت بنطالها.

وعلى إثر ذلك، استدعى أمن المتجر الشرطة البلدية في سان بيدرو، التي حضرت إلى المكان وأكدت الواقعة، وقامت بتوقيف المشتبه بهما، وهما سوسانا (52 عامًا) ولورديز (51 عامًا).

وتم نقل المرأتين إلى النيابة العامة ووضعهما رهن التحقيق لتحديد وضعهما القانوني بتهمة السرقة من محل تجاري، بعد أن تبين أن عدد القطع التي حاولتا سرقتها بلغ 21 قطعة ملابس بقيمة إجمالية 10 آلاف و159 بيزو مكسيكي.

الولايات المتحدة تسحب منتجات غذائية مجمدة بعد ثبوت تلوثها بالسالمونيلا

أعلنت شركة رائدة في استيراد وتوزيع المواد الغذائية، مقرها نيوجيرسي، عن سحب مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المجمدة من الأسواق الأمريكية بعد ثبوت تلوثها ببكتيريا السالمونيلا.

وتم توزيع هذه المنتجات عبر شركة “تشيتاك نيويورك” المحدودة تحت العلامة التجارية “ديب” للمأكولات الهندية، وتشمل خضراوات مجمدة وأطباقًا جاهزة وفواكه.

وبدأت عملية السحب في 16 يوليو، ثم وسعت الشركة السحب في 9 سبتمبر، وصنفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المنتج رسميًا في 11 ديسمبر ضمن الفئة الأولى، وهي الأعلى خطورة، ما يعني احتمال حدوث عواقب صحية خطيرة أو الوفاة نتيجة التعرض للمنتج الملوث.

وأشارت التحقيقات إلى أن تفشي السالمونيلا مرتبط بمنتجات “ديب” المجمدة من حبوب الماش والفاصوليا الخضراء ومزيج “ديب” الممتاز، وأسفر عن إصابة 12 شخصًا في 11 ولاية، دخل أربعة منهم المستشفى، دون تسجيل أي وفيات.

وتُعرف السالمونيلا بأنها عدوى بكتيرية تسبب الإسهال والحمى وآلام المعدة، وقد تستدعي دخول المستشفى في حالات معينة، خصوصًا للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، حيث قد تؤدي العدوى إلى مضاعفات تشمل التهابات الدماغ أو العظام أو القلب أو الجهاز البولي.

ودعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المستهلكين والمطاعم وتجار التجزئة إلى فحص المجمدات والتأكد من عدم وجود المنتجات المسحوبة، مع عدم تناولها أو بيعها أو تقديمها، والتخلص منها أو إعادتها إلى مكان الشراء، مؤكدة أن المنتج المسحوب لا يجب أن يكون متاحًا للبيع في السوق.

الإمارات تشهد أمطارًا غزيرة وتحذيرات للبقاء في المنازل

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة هطول كميات كبيرة من الأمطار، ما دفع شرطة دبي إلى حث السكان على البقاء في منازلهم “إلا في حالات الضرورة القصوى”.

وجاء التحذير بعد ساعات من هطول الأمطار التي تسببت في فيضانات بالشوارع، حيث نشرت الشرطة رسالة نصية للسكان جاء فيها: “نظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة، يرجى أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى حتى منتصف نهار يوم الجمعة”.

وحذر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات من استمرار هطول الأمطار في مختلف أنحاء البلاد من الخميس إلى الجمعة، بما في ذلك دبي وأبوظبي.

كما شهدت دول خليجية أخرى هطول أمطار غزيرة، من بينها السعودية وقطر، حيث أدت الأمطار إلى إلغاء مباراة ضمن كأس العرب.

يذكر أن الإمارات شهدت في أبريل الماضي أمطارًا قياسية غمرت منازل وحولت الشوارع إلى أنهار، وتسببت في شلل حركة مطار دبي، وهو الأكثر ازدحامًا عالميًا للمسافرين الدوليين، وأسفرت عن وفاة أربعة أشخاص من الفلبين وإماراتي.

ولاية خصب وبخاء والقرى الجبلية تشهد كميات متفاوتة من الأمطار وسط استمرار هطول الأمطار على شمال الباطنة

شهدت عدة مناطق في سلطنة عمان هطول أمطار غزيرة متفرقة، حيث سجلت محافظة مسندم أمطارًا متفاوتة الغزارة، بينما شهدت ولايتا خصب وبخاء والقرى التابعة لهما أمطارًا تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.

وتركزت الأمطار الغزيرة في المناطق الجبلية والسكنية في ولاية بخاء والقرى التابعة لها، بما في ذلك تيبات وغمضاء وفضغاء والجادي والجري، ما أدى إلى جريان عدد من الأودية والشعاب، من بينها وادي حل سفاف والشرجة، ووادي النجمة والعارضية في منطقة الجادي، إضافة إلى وادي القصوفي ووادي الجدة واليبي ومفتق الديب ووادي كبه في منطقة غمضاء، ووادي البيح في فضغاء.

وفي ولاية خصب، سجلت القرى التابعة لها أمطارًا غزيرة أيضًا، ما أدى إلى سيول في الأودية الرئيسية والفرعية والشعاب، أبرزها وادي الحاجر ووادي الوين ووادي روبيه والشرجة ووادي حرات ووادي الدبرين ووادي موخي ووادي حنا ووادي قدا. بينما استمرت ولايتا دبا ومدحاء في تسجيل هطول أمطار خفيفة.

وفي محافظة شمال الباطنة، شهدت ولاية شناص أمطارًا رعدية غزيرة على القرى الجبلية والساحلية، شملت الغوابي والهاملية والفرفارة والغريفة ومركز الولاية، وتركزت شدة الأمطار على سفوح الجبال، ما أدى إلى جريان الأودية والشعاب وتشكل الشلالات المائية في عدد من المناطق.

السويد تعارض الإعدام بغض النظر عن الظروف وتتواصل مع عائلة المعتقل ومحاميه

استدعت الحكومة السويدية اليوم الجمعة السفير الإيراني احتجاجًا على صدور حكم بالإعدام بحق مواطن سويدي في إيران، وذلك في خطوة تعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

وأعلنت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، خلال مؤتمر صحافي أن استدعاء السفير الإيراني جاء على خلفية معلومات تفيد بإصدار حكم الإعدام، مؤكدة أن السويد تعارض عقوبة الإعدام دائمًا بغض النظر عن الظروف.

وأضافت أن المعلومات حول الحكم لم تتأكد بعد، وأن الوزارة، بالتعاون مع سفارتها في طهران، تواصلت مع عائلة المعتقل، موضحة أن للمعتقل محامٍ يمثل مصالحه أمام المحكمة.

وأوضحت الخارجية السويدية أنها لن تقدم مزيدًا من التفاصيل احترامًا للسرية ولعدم عرقلة سير الإجراءات القضائية.

من جانبها، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية صدور حكم بالإعدام بحق مواطن يحمل الجنسية السويدية والإيرانية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، بعد اعتقاله خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو الماضي.

وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، أن المتهم حصل على الجنسية السويدية عام 2020، ودخل إيران قبل شهر من اندلاع الحرب وأقام في مدينة كرج، وأن توقيفه جرى في اليوم الرابع من النزاع الذي بدأ في 13 يونيو.

ألمانيا تلغي حظر جماعة “هامرسكينز” اليمينية المتطرفة بعد حكم قضائي

ألغت محكمة اتحادية ألمانية الحظر الذي فرضته عام 2023 على جماعة “هامرسكينز” اليمينية المتطرفة، عقب استئناف قدمه عدد من الأعضاء والفروع الإقليمية للجماعة.

وأوضحت المحكمة في مدينة لايبزيخ أن القضاة لم يقتنعوا بوجود منظمة موحدة على مستوى البلاد باسم “هامرسكينز”، ما يجعل أمر الحظر غير قانوني، مؤكدين أن الجماعة لا تتسم بالهيكلية الوطنية التي تبرر مثل هذه الإجراءات.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية آنذاك نانسي فايزر قد اتخذت إجراءات صارمة ضد الجماعة عام 2023، شملت حظر المنظمة وفروعها الإقليمية، بالإضافة إلى مداهمات نفذتها الشرطة في 10 من أصل 16 ولاية اتحادية، في خطوة تهدف لمكافحة التطرف اليميني وحماية الأمن الداخلي.

ألمانيا تعتمد نظام القرعة في الخدمة العسكرية لتعزيز الجيش

وافق المجلس الاتحادي الألماني البوندسرات على مشروع قانون لتحديث قانون الخدمة العسكرية، والذي يفتح الباب أمام اعتماد نظام القرعة ضمن الخدمة الإلزامية، في خطوة تهدف إلى تعزيز القوى العاملة في الجيش الألماني.

المجلس أوضح عبر موقعه الرسمي أن قانون تحديث الخدمة العسكرية، الذي سبق أن أقره البرلمان الألماني البوندستاغ، نال موافقة البوندسرات بتاريخ 19 ديسمبر 2025، ما يمهد لدخوله المراحل النهائية قبل النفاذ.

وبموجب التشريع الجديد، يُنتظر أن يوقّع رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير على القانون، على أن تدخل أحكامه الأساسية حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2026.

القانون ينص على استحداث آلية اختيار عشوائي للشباب الذين يبلغون سن التجنيد الإلزامي، بحيث يُستدعى من يقع عليهم الاختيار للخضوع لفحص طبي ومقابلة تمهيدية.

وفي حال عدم توفر عدد كافٍ من المتطوعين لسد احتياجات الجيش، يُلزم المختارون عبر القرعة بأداء خدمة عسكرية لا تقل عن ستة أشهر.

الخطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل ألمانيا، حيث شهدت البلاد في وقت سابق تحركات احتجاجية، من بينها إضراب نظمته جمعية طلاب المدارس الألمانية رفضًا لفكرة التجنيد الإجباري، تزامنًا مع تصويت البوندستاغ على مشروع القانون.

وكان حزبا الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، توصلا في منتصف اكتوبر إلى تسوية بشأن مشروع القانون، بعد نقاشات مطولة حول آليات التطبيق وحدود الإلزام.