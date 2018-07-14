اغتيال العميد «خيري الرتيمي» الضابط بعمليات البرج والملاحة بقاعدة معيتيقة برصاص مجموعة مسلحة عند خروجه من صلاة الفجر بمسجد «بن نابي» بمنطقة المنصورة بالعاصمة طرابلس

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