المنتدى الثقافي العربي في بريطانيا ينعي الحاج «عمر السويحلي»

عين ليبيا

نعى المنتدى الثقافي العربي في بريطانيا “الحاج عمر المطاوع السويحلي” الذي وافاه الأجل يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو 2018 في لندن.

وعبر المنتدى عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب الجلل، مبلغاً تعازيه لأسرة الفقيد وأصدقاءه ومحبيه في بريطانيا وليبيا.

كان الراحل من أبرز رجال الأعمال الليبيين والعرب، وكان محبا للخير سباقاً للعطاء وقد دعم بسخاء غير محدود الحركة الثقافية في لندن. وقد كرمه المنتدى الثقافي العربي في احتفالية خاصة أقيمت في شهر مارس 2017م.

تغمد الله الفقيد الراحل بواسع رحمته وغفرانه وجزاه أحسن الجزاء عن كل عمل الخير الصالح الذي قدمه لبلاده خلال رحلة عمره العامرة بالتواضع وحب الخير وصله الرحم والعطف على الآخرين ومساعدة المحتاجين الدين يستحقون العون من كافة أبناء الوطن العربي وخاصة دعمه لطلاب العلم والأدب والثقافة.