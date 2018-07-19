السراج يستعرض أبرز محطات الأزمة الليبية أمام سفراء الدول الكبرى

عين ليبيا

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج أمس الأربعاء في تونس، بسفراء وممثلي كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين والمبعوث الأممي وممثلة الاتحاد الأوروبي.

حيث عرض السراج أمامهم متطلبات حل الازمة الليبية والدور المحوري المؤثر لهذه الدول الكبرى في تحقيق الاستقرار في ليبيا، والذي يعد أمراً اساسياً لاستقرار المنطقة والعالم.

قائلاً أن الانقسام السياسي لم يكن ليستمر لو وجد المعرقلين للتوافق موقفا دولياً موحداً، حاسماً وحازماً، مضيفاً أن التدخلات السلبية من دول اقليمية ودولية تمد في عمر الحالة الراهنة، حيث يعتمد المعرقلين على تناقض تلك المواقف، مشيراً الى أن هناك دول تنحاز لصالح بعض أطراف الصراع، بل وهناك من يزود بعض تلك الأطراف بالسلاح رغم قرارات الحظر .

واستهل السراج حديثه بالقول أن الصبر بدأ ينفذ تجاه تراخي المجتمع الدولي الذي فقد الكثير من مصداقيته في الشارع الليبي، لتعمده أحياناً كثيرة اتباع سياسة الكيل بمكيالين، مجدداً التأكيد على ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن وفي أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على ايجاد قاعدة دستورية صحيحة وسريعة، والتفكير من الآن في حلول خارج الصندوق لإنهاء العرقلة المستمرة والمتزايدة من قبل مجلس النواب.