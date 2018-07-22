إيطاليا توافق على استقبال المهاجرين غير الشرعيين لكن بشروطها الخاصة !!

عين ليبيا

قامت إيطاليا بوضع شروط لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط من قبل سفن العملية البحرية الأوروبية صوفيا، مؤكدة ضرورة تقاسم هذا العبء مع دول في التكتل الأوروبي.

حيث قال وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي، في رسالة بعثها لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن “إيطاليا ترفض أن تكون بلد الإنزال الوحيد للمهاجرين الذين تنقذهم وحداتها البحرية”.

كما طلب الوزير الإيطالي رسمياً مراجعة مهمة صوفيا، وهي حاليا بقيادة إيطالية، كما أبلغ رئيس الوزراء جوزيبي كونتي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الشروط المفروضة لعمليات الإنزال في إيطاليا للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر.

وقال كونتي في رسالة إلى يونكر: “لن نقبل أي إنزال على أراضينا، إلا إذا وافقت دول أخرى في الاتحاد على استقبال قسم منهم”.

من جانبه، رد يونكر في رسالة قائلاً: “هذه الحلول غير قابلة للتطبيق في المدى الطويل”.

هذا وتفرض الحكومة الإيطالية الشعبوية على الدول الأعضاء في الاتحاد الشروط التي وضعتها في نهاية الأسبوع الماضي لاستقبال 450 مهاجرا، ونقلوا إلى سفينتين عسكريتين.