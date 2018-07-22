طرابلس على صفيح ساخن: مظاهرات واحتجاجات بسبب زيادة ساعات طرح الأحمال

عين ليبيا

اشتعلت مظاهرات وسط العاصمة الليبية طرابلس أمس الجمعة للتنديد بانقطاع الكهرباء، والمطالبة برحيل السراج.

حيث شهدت أحياء ومدن العاصمة الليبية طرابلس خلال الأيام الماضية، موجة غضب واحتجاجات عارمة، بسبب معاناة المنطقة الغربية في ليبيا بشكل عام، ومدينة طرابلس بشكل خاص، من أزمة انقطاع الكهرباء والسيولة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وعلت هتافات المتظاهرين بقولهم «ارحل ارحل يا سراج» كما طالب المتظاهرون بتغيير الأجسام السياسية الحالية وفي مقدمتها المجلس الرئاسي.

هذا ورفضت بعض المناطق التي تقع في ضواحي العاصمة وداخلها ولم تُشارك باقي المدينة بفترات طرح الأحمال التي اقترحتها شركة الكهرباء، حيث يستمر انقطاع الكهرباء المتكرر الذي وصل في بعض الأحيان إلى 20 ساعة.

كما انتشرت شرارة الاحتجاجات إلى مدن أخرى، من بينها القطرون وسرت، بسبب الأزمة التي يعيشها المواطنون نتيجة انقطاع الكهرباء.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج قد وافق الشهر الماضي على توفير مخصصات مالية للشركة العامة للكهرباء لاستكمال بعض المحطات وللصيانات المطلوبة لعدد من الوحدات لكن هذا القرار لم يُنفذ حتى الآن، ليبقى المواطن الليبي تحت الأزمات التي تعصف به يومياً من كل حدبٍ وصوب.