الكأس الدولية للأبطال.. «آرسنال» يُمطر شباك «باريس سان جيرمان» بخمسة أهداف

عين ليبيا

قاد الألماني مسعود اوزيل، المعتزل دوليا مع منتخب بلاده قبل أيام، ناديه آرسنال الإنكليزي إلى فوز ساحق على باريس سان جرمان الفرنسي 5-1، اليوم السبت، في مباراة ودية في سنغافورة.

وافتتح أوزيل التسجيل بعد عرضية مقشرة من الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (13) قبل أن يعادل كريستوفر نكونكو (60 من ركلة جزاء).

لكن “المدفعجية” سجلوا رباعية في آخر نصف ساعة حملت توقيع الفرنسي الكسندر لاكازيت (67 و71)، روب هولدينغ (87) واينسلي مايتلاند-نايلز (90+3).

وكان أوزيل (29 عاما)، صاحب 23 هدفا مع المنتخب الألماني في 92 مباراة، أعلن اعتزاله الأحد الماضي متهما رئيس الاتحاد الالماني راينهارد غريندل بممارسة العنصرية ضده.

وتعرض أوزيل للانتقادات من قبل وسائل الإعلام الالمانية ومحليين ولاعبين دوليين سابقين، بعد خروج منتخب ألمانيا بطل العالم 2014 من الدور الأول لمونديال روسيا، بسبب صورة جمعته وزميله في المنتخب الألماني التركي الأصل أيضا ايلكاي غوندوغان بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو، مما أثار أسئلة حول ولائه لألمانيا.

وجاءت هذه النتيجة الكاسحة بمثابة تعويض معنوي للأسباني اوناي إيمري مدرب آرسنال الحالي المقال من منصبه في نهاية الماضي من تدريب سان جرمان الذي استبدله بالألماني توماس توخل.

بيد أن بطل فرنسا شارك بتشكيلة احتياطية غاب عنها نجومه الدوليون المشاركون في المونديال الاخير.