آخر تطورات الحرب على غزة.. ومجلس الأمن يعقد اجتماعا!

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء لبحث الأوضاع في رفح إثر قصف إسرائيلي أوقع قتلى في مخيم للنازحين الفلسطينيين.

وأوضحت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس، “أن الاجتماع المغلق سيعقد بطلب من الجزائر، العضو غير الدائم في المجلس”.

إلى ذلك، قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الثلاثاء، إثر قصف الجيش الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

في السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “لا يوجد مكان آمن في غزة، ويجب وضع حد لهذه الفظائع”.

بدورها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن حوالي مليون نازح فروا من رفح خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

إلى ذلك، تعترف إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسميا، اليوم الثلاثاء، بدولة فلسطين “مستقلة” في خطوة قد تتخذها عدة دول أوروبية أيضا رغم التحذيرات الإسرائيلية.

وتعترف نحو 140 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالدولة الفلسطينية، وكانت السويد أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بفلسطين في أكتوبر 2014.

هذا وتواصل إسرائيل هجماتها على رفح رغم قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بوقف الهجمات، وكان قصف إسرائيلي تسبب في اندلاع حريق هائل أودى بحياة 45 شخصا في مخيم بمدينة رفح في قطاع غزة.

كما يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ ـ7 من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 36050 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 81026 آخرين.