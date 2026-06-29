آلاف الأكراد يطالبون بالإفراج عن «أوجلان» تركيا ترد بـ«لهجة حادة» على إسرائيل

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن آلاف الأشخاص تجمعوا يوم الأحد في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا، للمطالبة بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المحتجز في سجن إمرالي منذ عام 1999.

واحتشد المتظاهرون في ساحة وسط المدينة، ورددوا شعارات مؤيدة لأوجلان البالغ من العمر 77 عاماً، في مشهد يعكس استمرار تأثيره السياسي والرمزي داخل الأوساط الكردية في تركيا.

ويأتي هذا التحرك بعد نحو عام على إعلان حزب العمال الكردستاني التخلي رسمياً عن العمل المسلح ضد الدولة التركية، في خطوة أنهت، وفق تقارير، نزاعاً استمر لأربعة عقود وأدى إلى مقتل نحو 50 ألف شخص من الجانبين.

وفي تطور لاحق خلال مايو 2025، أعلن الحزب حل نفسه استجابة لدعوة أوجلان، فيما بدأ مقاتلوه في يوليو من العام نفسه بتسليم السلاح خلال مراسم رمزية في شمال العراق، حيث يتمركز معظم عناصره.

وخلال الفعالية في ديار بكر، قال فيسي أكتاش، وهو قيادي سابق كان محتجزاً مع أوجلان في سجن إمرالي، إن تحقيق سلام دائم لا يمكن أن يتم في ظل استمرار عزلة أوجلان، مؤكداً أن “السلام يعني الاعتراف بالشعب واحترام الهوية وإرادته”.

ويؤكد مؤيدو أوجلان أن استمرار عزله يشكل عائقاً أمام أي تسوية سياسية مستدامة، فيما تشير تقارير إلى أنه سُمح له مؤخراً بزيادة التواصل مع عائلته ومحاميه وبعض النواب الأكراد، دون تغيير جذري في وضعه داخل السجن.

ويُعد ملف أوجلان أحد أكثر الملفات حساسية في المشهد السياسي التركي، نظراً لارتباطه المباشر بالصراع الطويل بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني، وما يترتب عليه من تداعيات أمنية وسياسية داخل تركيا والمنطقة.

تركيا ترد بلهجة حادة على تصريحات إسرائيل بشأن أحداث 1915 وتتهمها بصرف الأنظار عن غزة

ردّت تركيا بلهجة حادة على تصريحات إسرائيلية مرتبطة بملفات تاريخية، معتبرة أنها محاولة لصرف الانتباه عما وصفته بأنقرة بالانتهاكات الجارية في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار تصعيد جديد للتوتر بين الجانبين.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الحكومة الإسرائيلية تمارس، وفق تعبيرها، اضطهاداً ممنهجاً بحق الشعب الفلسطيني أمام أنظار العالم، وتواجه إجراءات قانونية أمام محكمة العدل الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وأضاف البيان أن إثارة ملف أحداث عام 1915 في هذا التوقيت تمثل، بحسب أنقرة، محاولة سياسية للتغطية على ما يجري في غزة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس ما وصفه بالمأزق السياسي الذي تعيشه الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، في ظل مذكرات توقيف صادرة بحقه ضمن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالعمليات في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت الخارجية التركية أن أنقرة ستواصل، وفق بيانها، العمل بشكل حازم من أجل إنهاء ما تعتبره سياسات توسعية ومزعزعة للاستقرار في المنطقة، مع الدفع باتجاه محاسبة الحكومة الإسرائيلية أمام القانون الدولي على ما تصفه بجرائم بحق المدنيين، خصوصاً في قطاع غزة.

وأشار البيان أيضاً إلى أن اللافت في الموقف الإسرائيلي أنه لم يتم ذكر الأرمن صراحة، بل جرى استخدام تعبير “أحداث عام 1915”، في إشارة اعتبرتها أنقرة ذات دلالة سياسية.

تركيا.. جريمة مروعة داخل مسجد تثير صدمة واسعة

شهدت ولاية قيصري وسط تركيا حادثة مروعة، بعد مقتل شخصين إثر تعرضهما للطعن داخل أحد المساجد في منطقة “كوجا سنان”، وذلك قبيل أداء صلاة العشاء مساء السبت، في واقعة أثارت صدمة واسعة في الأوساط المحلية.

وبحسب المعلومات الواردة، وقعت الحادثة في حي “سارايجيك”، حين دخل شخص يُدعى “محمد أ” في مشادة كلامية مع الضحيتين “موسى ي” و“زبير ت”، داخل المسجد أثناء وجودهما بانتظار الصلاة، في تمام الساعة 21:30.

وسرعان ما تطورت المشادة إلى شجار عنيف، أقدم خلاله المشتبه به على استخدام سكين كان بحوزته، ووجّه طعنات قاتلة إلى الرجلين، ما أدى إلى وفاتهما في موقع الحادث رغم التدخل السريع لفرق الإسعاف.

وعقب تلقي البلاغ، هرعت قوات الدرك التركية إلى مكان الحادث، إلى جانب فرق الإسعاف، حيث تبين أن الضحيتين فارقا الحياة متأثرين بجراحهما قبل وصولهما إلى المستشفى.

وبعد استكمال المعاينات الأولية داخل المسجد، جرى نقل جثماني القتيلين إلى مشرحة مستشفى قيصري الحكومي لإجراء الفحوصات والتشريح الطبي، في وقت باشرت فيه السلطات التحقيقات لكشف ملابسات ودوافع الجريمة.

كما أطلقت قوات الدرك عملية أمنية واسعة لتعقب المشتبه به وإلقاء القبض عليه، وسط استمرار التحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادث الذي وُصف بالمروع.