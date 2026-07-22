أحدث الابتكارات.. هاتف «يتحمل الصدمات» وساعة ذكية بقدرات تنافس الكبار

كشفت شركتا itel وHonor عن أحدث أجهزتهما التقنية، مع استعداد طرحها في الأسواق العالمية، حيث تستهدف الأجهزة الجديدة المستخدمين الباحثين عن مواصفات متقدمة ضمن الفئات المتوسطة، سواء في الهواتف الذكية أو الساعات القابلة للارتداء.

وأعلنت شركة itel عن هاتفها الجديد itel City 200s، الذي يأتي بتصميم عملي ومواصفات تهدف إلى منافسة هواتف أندرويد المتوسطة، مع التركيز على المتانة، وسعة البطارية، وتجربة الاستخدام اليومية.

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65، إضافة إلى تصميم مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، وهو معيار يستخدم لاختبار قدرة الأجهزة على تحمل ظروف الاستخدام القاسية.

ويأتي هاتف itel City 200s بأبعاد تبلغ 167.6 × 78.6 × 7.5 ملم، مع شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.78 بوصة، ودقة عرض تبلغ 720 × 1576 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، ما يوفر حركة أكثر سلاسة أثناء التصفح وتشغيل التطبيقات والألعاب.

وتبلغ كثافة الشاشة نحو 256 بكسلًا في كل بوصة، بينما يصل مستوى السطوع إلى 700 شمعة، ما يساعد على وضوح المحتوى في ظروف الإضاءة المختلفة.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 15، ويعتمد على معالج Unisoc T7250، مع معالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت.

كما يوفر الهاتف خيارات تخزين داخلية تبلغ 128 أو 256 غيغابايت، مع إمكانية توسيع السعة التخزينية عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSDXC.

وفي مجال التصوير، زودت itel هاتفها بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل مخصصة لالتقاط الصور الذاتية وإجراء مكالمات الفيديو.

ويضم الهاتف منفذين لشرائح الاتصال من نوع Nano-SIM، ومنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، إلى جانب منفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع لتعزيز الأمان.

ويعتمد الجهاز على بطارية كبيرة بسعة 5200 ميلي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، ما يمنح المستخدم فترة استخدام طويلة قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

وفي قطاع الساعات الذكية، كشفت شركة Honor عن ساعتها الجديدة Honor Watch 6 Plus، التي صممتها لتكون جهازًا عمليًا لمتابعة الصحة واللياقة إلى جانب الاستخدامات اليومية.

وجاءت الساعة بهيكل مصنوع من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ، بأبعاد تبلغ 46.5 × 46.5 × 10.8 ملم، ووزن يبلغ 41 غرامًا، مع مقاومة للماء والغبار وفق معياري P68 وIP69.

وتضم Honor Watch 6 Plus شاشة AMOLED بقياس 1.46 بوصة، بدقة 464 × 464 بكسل، مع مستوى سطوع يصل إلى 3000 شمعة، كما تم تعزيز الشاشة بزجاج كريستالي مقاوم للخدوش والصدمات.

وتعمل الساعة بنظام MagicOS 10، وتأتي بذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 غيغابايت، إضافة إلى مكبرات صوت مدمجة تتيح تشغيل الموسيقى واستقبال الإشعارات مباشرة من الساعة.

وركزت Honor في ساعتها الجديدة على الميزات الصحية، إذ زودتها بتطبيقات لمراقبة النوم، وتتبع النشاط البدني، وقياس عدد الخطوات اليومية، إلى جانب مستشعرات لمتابعة معدل ضربات القلب وقياس نسبة الأكسجة في الدم.

كما تدعم الساعة بوصلة إلكترونية، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنية Bluetooth 5.4 للاتصال بالهواتف والأجهزة الذكية الأخرى.

وتعمل الساعة ببطارية من نوع Si/C Li-Po، قادرة على توفير فترة تشغيل تصل إلى نحو أسبوعين عند استخدام وضعية ترشيد استهلاك الطاقة.

وتعتزم Honor طرح Watch 6 Plus بلونين أساسيين هما الأسود والفضي، بسعر يقارب 170 يورو.

وتعكس الأجهزة الجديدة توجه الشركات التقنية إلى تعزيز حضورها في سوق الأجهزة المتوسطة، عبر تقديم مواصفات كانت تقتصر سابقًا على الفئات الأعلى، مثل الشاشات ذات معدلات التحديث المرتفعة، ومزايا مقاومة الظروف الخارجية، وميزات تتبع الصحة واللياقة.