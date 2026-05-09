أردوغان: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تركيا أكثر من حاجة أنقرة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العالم يشهد في الوقت الراهن تصاعدًا في الحروب والأزمات السياسية والتحديات الاقتصادية، مما يجعل الحاجة داخل الاتحاد الأوروبي ملحة لاعتماد سياسات أكثر شمولًا وتماسكًا وقدرة على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

وفي رسالة بمناسبة يوم أوروبا الذي يصادف 9 مايو، شدد أردوغان على أن تركيا، بصفتها دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تمثل عنصرًا محوريًا لا يمكن تجاهله في المعادلة الأوروبية، مشيرًا إلى أن أي بنية أوروبية لا تحظى فيها أنقرة بالمكانة التي تستحقها ستكون ناقصة، وستواجه ضعفًا في إدارة الأزمات الإقليمية والدولية.

وأضاف الرئيس التركي أن حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا تفوق حاجة تركيا إلى الاتحاد، موضحًا أن هذه الحاجة مرشحة للزيادة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة على مستوى العالم.

وفي السياق ذاته، أوضح أردوغان أن بلاده تمتلك إرادة واضحة لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس المنفعة المتبادلة والالتزام بالاتفاقات، مع استمرار تطلعها نحو العضوية الكاملة، داعيًا الجانب الأوروبي إلى إظهار إرادة سياسية مماثلة تقوم على الجدية والالتزام المتبادل.

واختتم الرئيس التركي رسالته بالتعبير عن أمله في أن يسهم يوم أوروبا في تعزيز السلام والازدهار والتضامن داخل الفضاء الأوروبي المشترك، في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه القارة والعالم.

وتأتي تصريحات أردوغان في سياق النقاشات المستمرة حول مستقبل مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت رسميًا عام 2005 بعد تقديم أنقرة طلب الانضمام في عام 1987، قبل أن تتعثر لاحقًا وسط خلافات سياسية ومعايير تتعلق بالديمقراطية وسيادة القانون.