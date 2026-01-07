أردوغان: تركيا لن تُقسم ونشارك في صناعة القرار العالمي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العالم اليوم يمر بصراع عنيف على تقاسم النفوذ، مشددًا على أن الدول التي لا تشارك على الطاولة ستصبح عرضة للتقسيم.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، حيث أكد أن حكومته حملت أمانة الشعب التركي خلال عام 2025 في ظل كثرة الصراعات والحروب وحالات عدم الاستقرار في مناطق واسعة من العالم.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده نجحت في إدارة الملفات الإقليمية والدولية، بدءًا من الحرب الروسية الأوكرانية التي تدخل عامها الخامس، مرورًا بما وصفه بالإبادة الجماعية في غزة، والهجمات التي استهدفت إيران، وصولًا إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان.

وأضاف أن تركيا حافظت في الوقت نفسه على علاقات قوية مع الولايات المتحدة وأوروبا، وعززت التعاون مع دول العالم التركي الناطقة بالتركية. كما استعرض موقف أنقرة من العملية التي استهدفت قطر، مشيرًا إلى المضي قدمًا في خطة تركيا الخالية من الإرهاب والقضاء على النشاطات الإرهابية في الحارات والأزقة.

وشدد أردوغان على أن سلامة تركيا ومستقبل الشعب التركي يظلان دائمًا في صدارة أولويات الحكومة، معتبرًا أن الغرب بدأ يفقد المبررات التي استخدمها لسنوات في تهديد الدول الأخرى، مؤكدًا أن العالم يقف اليوم في قلب صراع قاسٍ على النفوذ، وأن الدول التي لا تشارك في هذا الصراع ستصبح ضحية لتقسيم النفوذ.