أردوغان يتحدّث عن الحدود مع العراق والأعمال في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستستكمل تأمين كامل حدودها مع العراق بالكامل، بحلول الصيف القادم.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار مع جنود في العاصمة أنقرة: “سنكمل حتما ما تبقى من أعمالنا في سوريا”.

وشدد على أن “امتلاك تركيا لجيش قوي ليس خيارا بل ضرورة بالنسبة لهم”، مضيفا: “نحن دولة وشعب وجيش ينبغي أن يحافظ دائما على ردعه عند أعلى المستويات”.

من جهة أخرى، أكد الرئيس التركي، أن “المسلمين استقبلوا شهر رمضان المبارك هذا العام بقلب مثقل، بسبب ما يحدث في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقال أردوغان: “إن المؤسسات والمنظمات الدولية فشلت مجددا في قطاع غزة وعلينا أن نعترف بأن العالم الإسلامي لم ينجح في هذا الاختبار بشكل جيد”.

وأضاف: إن “نفاق الدول الغربية التي تدعم إسرائيل بالذخيرة لتتمكن من ارتكاب مجازرها، حوّل غزة إلى أكبر مقبرة للأطفال والنساء في العالم”، موضحا أن “تركيا تدافع بكل إمكاناتها عن أشقائها في غزة، ولا يمكن للأكاذيب ومحاولات التضليل التستر على هذه الحقيقة”.

وقال أردوغان: “نعجب من عقول وضمائر من يعتقدون أن إسرائيل مجرد دولة لوحدها، إنما الحقيقة أن إسرائيل تمثل أيضا معادلة مختلفة تماما مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وعشرات الداعمين الآخرين الذين يقفون خلفها”.

هذا ومن المقرر أن يزور الرئيس التركي العراق قبل نهاية أبريل، لبحث العديد من القضايا التي تخص البلدين، حسب ما أفاد نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز.