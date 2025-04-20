أردوغان يهاجم الدول الغربية ويتهمها بممارسة «ازدواجية المعايير»

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، “استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم من أجل تحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية”، مشددًا على “أهمية التكاتف الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة”، وذلك خلال لقائه وفدًا من حركة حماس في العاصمة أنقرة.

وبحسب ما نقلته وكالة “الأناضول”، “التقى فيدان بوفد من المكتب السياسي لحركة حماس، برئاسة رئيس مجلس شورى الحركة محمد درويش، حيث تناول الطرفان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار”.

وخلال الاجتماع، شدد الجانبان على “أن إسرائيل تستخدم سياسة “التجويع” كسلاح ضد الشعب الفلسطيني، من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”. وطالب الطرفان “بزيادة الضغط الدولي لضمان تدفق الإغاثة الإنسانية بشكل عاجل وآمن”.

كما رفض اللقاء بشكل قاطع “محاولات تهجير الفلسطينيين”، مؤكدًا أن “مساعي طرد الشعب الفلسطيني من وطنه الأم لا يمكن قبولها تحت أي ظرف”.

وناقش الطرفان الأوضاع في الضفة الغربية، مع التحذير من “أن الخطوات الإسرائيلية الرامية إلى تثبيت الاحتلال وصلت إلى مستويات تُهدد السلام الإقليمي برمّته”.

وأكد فيدان “دعم تركيا لأي جهود من شأنها تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية”، مشددًا على “أن وحدة الصف الفلسطيني هي السبيل الوحيد لحماية الحقوق الوطنية ومواجهة المخاطر الراهنة”.

أردوغان ينتقد الغرب: إبادة غزة تكشف زيف القيم الغربية

من جهته، صعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من لهجته تجاه الدول الغربية، و”اتهمها بممارسة ازدواجية المعايير في تعاطيها مع ما يجري في قطاع غزة”.

وقال أردوغان، خلال المؤتمر العام الاعتيادي لوقف المرأة والديمقراطية، إن “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة تُسقط القناع عن القيم الغربية المزعومة”، مجددًا إدانته للصمت الدولي إزاء معاناة المدنيين الفلسطينيين.