أرمينيا تختار الاستقرار السياسي.. حزب واحد يهيمن على البرلمان

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في أرمينيا أن حزب “العقد المدني” بقيادة رئيس الوزراء نيكول باشينيان حقق فوزًا بالأغلبية البرلمانية، بحصوله على 61 مقعدًا من أصل 105 مقاعد في البرلمان، وذلك بعد اكتمال فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية.

وبحسب النتائج الرسمية، حصل الحزب على 49.81% من الأصوات، بعد أن صوت لصالحه 727 ألفًا و160 ناخبًا، وفق ما أوردته اللجنة الانتخابية.

وجاء تحالف “أرمينيا القوية” في المركز الثاني بقيادة رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان بنسبة 23.29%، يليه تحالف “أرمينيا” بزعامة الرئيس الأسبق روبرت كوتشاريان بنسبة 9.94%، فيما حصل حزب “أرمينيا المزدهرة” على 4% من الأصوات.

وتوزعت مقاعد البرلمان المؤلف من 105 مقاعد بواقع 61 مقعدًا لحزب “العقد المدني”، مقابل 28 مقعدًا لتحالف “أرمينيا القوية”، و11 مقعدًا لتحالف “أرمينيا”، و5 مقاعد لحزب “أرمينيا المزدهرة”.

وبذلك ضمن رئيس الوزراء نيكول باشينيان الأغلبية البرلمانية، مع استمرار الحاجة إلى تفاهمات إضافية في حال السعي إلى إجراء تعديلات دستورية.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 58.97%، حيث شارك مليون و476 ألفًا و597 ناخبًا في عملية التصويت، في أول استحقاق برلماني اعتيادي منذ عام 2017.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء نيكول باشينيان إلى استمرار توجه بلاده نحو التقارب مع الغرب، بالتوازي مع الحفاظ على عضوية أرمينيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مؤكدًا تطوير العلاقات مع روسيا والدول الأعضاء.

وتأتي هذه النتائج في ظل جدل سياسي داخلي، حيث تحدثت أطراف في المعارضة عن وجود مخالفات خلال العملية الانتخابية، في وقت أكدت فيه السلطات الانتخابية سير الاقتراع وفق الإجراءات المعتمدة.

وتعكس نتائج الانتخابات استمرار هيمنة حزب “العقد المدني” على المشهد السياسي في أرمينيا، وسط توازن دقيق في السياسة الخارجية بين روسيا والغرب، وتحديات داخلية مرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية.