أرمينيا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين

في تحد واضح لإسرائيل، قالت وزارة الخارجية الأرمينية، الجمعة، إن يريفان اعترفت رسميا بدولة فلسطينية.

وذكرت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان أن “الوضع الإنساني الكارثي” بقطاع ​​غزة يعد إحدى القضايا الأساسية على الأجندة السياسية الدولية التي تتطلب الحل”.

وشدد البيان على أن أرمينيا ترفض بشكل قاطع استهداف “البنى التحتية المدنية والعنف ضد المدنيين”.

حذت كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج حذو دول أوروبية عديدة من خلال الإعلان، الأربعاء، أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 وذلك اعتبارا من 28 مايو الجاري.

وأوضحت الخارجية أن أرمينيا أيدت “قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة”، لافتة إلى حرصها على “الدعوة إلى تسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية ودعم مبدأ حل الدولتين لحل الصراع”.

وقالت الوزارة: “إذ تؤكد جمهورية أرمينيا احترامها القانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف بدولة فلسطين” مشيرة إلى أن “يريفان ترغب بصدق في تحقيق سلام دائم في المنطقة”.

وفي 28 مايو الماضي، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها بالدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967.

ومع الخطوة الأرمينية، يصل عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين نحو 148 بلدا من أصل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك أغلب دول نصف الكرة الأرضية الجنوبي وروسيا والصين والهند.

وفي المقابل لا تعترف أي من دول مجموعة السبع بالأراضي الفلسطينية كدولة ذات سيادة. وتضم مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.