أسعار «الغذاء العالمية» تهبط في سبتمبر

أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الجمعة، بأن أسعار السلع الغذائية العالمية شهدت انخفاضاً خلال شهر سبتمبر الماضي، على الرغم من ارتفاع أسعار اللحوم، معززة بذلك تراجع الأسعار الذي بدأ منذ عدة أشهر.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن انخفاض أسعار الأغذية يعود أساساً إلى هبوط أسعار السكر ومنتجات الألبان، حيث بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 128.8 نقطة في سبتمبر، مقارنة بمعدل معدل بلغ 129.7 نقطة في أغسطس الماضي، ويظل المؤشر أعلى بنسبة 3.4% عن سبتمبر من العام الماضي، لكنه يقل بنحو 20% عن المستوى القياسي الذي سجّل في مارس 2022.

ويُظهر التقرير أن التغيرات في الأسعار العالمية للغذاء تتأثر بعوامل متعددة تشمل الإنتاج الموسمي والظروف المناخية والطلب العالمي، حيث كانت منظمة الفاو قد أعلنت في مارس الماضي عن رفع تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2024 إلى 2842 مليون طن، بزيادة طفيفة عن عام 2023.

كما أشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار الغذاء شهد ارتفاعاً ملحوظاً في فبراير الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار السكر ومنتجات الألبان والزيوت النباتية، بينما تراجعت أسعار اللحوم والأرز في الوقت نفسه.

وفي هذا السياق، بلغت قيمة المؤشر 127.1 نقطة في فبراير، بزيادة 1.6% عن يناير وارتفاعاً بنسبة 8.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتتوقع الفاو زيادة متواضعة في إنتاج القمح العالمي للعام 2025، ليصل إلى نحو 796 مليون طن، بزيادة 1% عن العام السابق، بينما يُتوقع أن يصل إنتاج الأرز إلى مستوى قياسي يبلغ 543 مليون طن بمكافئ الأرز المطحون في موسم 2024/2025، بفضل الظروف المناخية المواتية في الهند وكمبوديا وميانمار.