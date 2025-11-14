أسعار القمح تقفز إلى أعلى مستوى منذ 4 أشهر

شهدت أسواق الحبوب العالمية قفزة قوية في أسعار القمح، مدفوعة بتصاعد التوترات في البحر الأسود بعد هجوم أوكراني على منشآت مدنية في ميناء نوفوروسيسك، أحد الموانئ الرئيسية لتصدير الحبوب الروسية.

وبحسب بيانات بلومبرغ، ارتفعت العقود الآجلة للقمح لشهر مارس المقبل إلى أعلى مستوى منذ مطلع يوليو الماضي، وسجلت بحلول الساعة 13:25 بتوقيت موسكو زيادة نسبتها 0.36% عن سعر الإغلاق السابق، في مؤشر واضح على تأثير الهجوم على توقعات الإمدادات العالمية.

وأوضحت سلطات إقليم كراسنودار الروسي، عبر منشورات على منصة “تلغرام”، أن الهجوم بمسيرات أسفر عن أضرار جسيمة بعدة أهداف داخل الميناء، بما في ذلك إحدى السفن المدنية، وأدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد طاقمها الذين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت السلطات أن الحادث أثر بشكل مباشر على عمليات الشحن، وهو ما عزز حالة القلق بين المتعاملين في الأسواق.

وتعد صادرات الحبوب الروسية عبر ميناء نوفوروسيسك من أهم المصادر العالمية لتلبية احتياجات القمح، ما يجعل أي هجوم على المنشآت اللوجستية هناك مؤثراً بشكل مباشر على الأسعار الدولية.

ويشير خبراء السوق إلى أن استمرار مثل هذه الهجمات قد يزيد الضغوط على أسعار الغذاء العالمية، ويزيد من المخاطر على سلاسل الإمداد الغذائي في الأسواق الدولية.