أطعمة غنية بفيتامين «د».. تعزيز العظام وتقوية المناعة

أظهرت دراسة جديدة قام بها فريق من الأطباء أن تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين “د” ضمن النظام الغذائي اليومي يمثل خطوة مهمة للحفاظ على صحة الجسم والعقل، وتقوية المناعة، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة.

وأوضحت الدراسة، التي نشرتها مجلة تايمز أوف إنديا، أن فيتامين “د” المعروف بـ”فيتامين أشعة الشمس” ضروري للحفاظ على عظام قوية ووظائف مناعية سليمة، مشيرة إلى أن القيمة اليومية الموصى بها للبالغين تتراوح بين 600 و800 وحدة دولية.

الأطعمة السبعة الغنية بفيتامين د:

1. الأسماك الدهنية: مثل السلمون، الماكريل والسردين، إذ يحتوي 100 غرام من السلمون على نحو 400 وحدة دولية من فيتامين “د”، أي ما يعادل 55% من القيمة اليومية، ما يجعله مصدرًا رئيسيًا لهذا الفيتامين.

2. زيت كبد السمك: يعتبر من أغنى المصادر بفيتامين “د”، كما يحتوي على فيتامين “أ” وأحماض “أوميغا-3” الدهنية المفيدة لصحة القلب والدماغ.

3. البيض: بيضة كبيرة واحدة توفر نحو 41 وحدة دولية من فيتامين “د”، أي حوالي 5% من الحاجة اليومية، ويساهم إدراجها في النظام الغذائي بتحسين الصحة العامة.

4. الكبد: وخصوصًا كبد البقر، إذ تحتوي حصة 100 غرام على نحو 1.1 ميكروغرام من فيتامين “د”، لكنه غير مناسب للنساء الحوامل.

5. الحليب المدعّم: غالبية أنواع الحليب مدعّمة بفيتامين “د”، ما يمنح كوبًا واحدًا نحو 15-20% من القيمة اليومية الموصى بها، ويساعد في الوقاية من نقص الفيتامين.

6. الحبوب المدعّمة: بعض أنواع حبوب الفطور مدعّمة بفيتامين “د”، وتعد خيارًا مناسبًا للنباتيين للحصول على جرعات كافية.

7. الفطر: ينتج فيتامين “د” عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية، لذا يُنصح باختيار الفطر البري الصالح للأكل أو المعالج بالأشعة فوق البنفسجية للحصول على أعلى محتوى من الفيتامين.

واستنتجت الدراسة أن الحصول على الجرعة اليومية من فيتامين “د” لا يقتصر دوره على دعم صحة العظام والمناعة فقط، بل يسهم أيضًا في تقليل الالتهابات، ما قد يحد من خطر الإصابة بالسرطان المتقدم والأمراض المناعية الذاتية، ويخفض معدلات الوفيات المرتبطة بها.

وتشير الأبحاث إلى أن نقص فيتامين “د” يرتبط باضطرابات صحية متنوعة، من بينها ضعف العظام، مشاكل المناعة، وتأخر التئام الجروح، ما يجعل التركيز على مصادره الطبيعية والمكملات المدروسة أمرًا حيويًا للصحة العامة.