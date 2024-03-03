أطفال غزة يموتون جوعاً

لا تزال تداعيات الأزمة الإنسانية ونقص المساعدات والغذاء في غزة، تلقي بظلالها على الأهالي لا سيما الأطفال، الذين كانوا الضحية الأكبر لها.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وفاة 15 طفلا نتيجة سوء التغذية والجفاف، خلال الأيام الماضية، في مستشفى كمال عدوان.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة: نخشى على حياة ستة أطفال يعانون من سوء التغذية والجفاف في العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان نتيجة توقف المولد الكهربائي والأكسجين وضعف الإمكانيات الطبية.

وكان مدير مستشفى كمال عدوان أعلن وفاة 7 أطفال قبل أيام، مشيرا إلى أن الأطفال يواجهون الجفاف الشديد، وسوء التغذية، في ظل خروج المستشفى عن الخدمة.

هذا وكانت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” كاثرين راسل، حذّرت من أن واحداً من كل 6 أطفال تحت سن عامين في غزة يعاني من سوء التغذية الحاد، مضيفة أنه يمكن أن يؤدي سوء التغذية الحاد إلى الوفاة أو يتسبب في إعاقات معرفية وبدنية للأطفال.

وحذرت الأمم المتحدة، من أن ربع سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون على بعد خطوة واحدة من المجاعة، مشيرة إلى أن غزة تشهد أسوأ مستوى من سوء تغذية الأطفال في أي مكان في العالم.

وارتفع عدد ضحايا العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من30410 قتيلا و71700 جريحا.