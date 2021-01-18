أفغانستان.. مقتل «قاضيتين» بالرصاص في كابل

مسؤولون أفغان أعلنو أن مسلحين قتلوا بالرصاص قاضيتين أفغانيتين تعملان في المحكمة العليا، في كابل في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد.

وصرحت المتحدث باسم مؤسسة القضاء أحمد فهيم قويم: “للأسف، فقدنا قاضيتين في هجوم اليوم وجرح سائقهما”، مضيفا أن “مسلحين هاجموا سيارتهم”، وأن المرأتين كانتا في طريقهما إلى مكان عملهما عندما قتلتا.

وأوضح قويم في تصريح لوكالة “فرانس برس” أن “أكثر من مئتي قاضية تعمل في المحكمة العليا”.

ووفقا لماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن المتحدث باسم شرطة كابل فردوس فارامارز، قائلا: بأن السيدتين استهدفتا في وسط المدينة عند الساعة 08:30، في حين أكد المتحدث باسم المدعي العام جمشيد رسولي أنهما “كانتا قاضيتين في المحكمة العليا”.

وشهدت أفغانستان في الأسابيع الأخيرة سلسلة من عمليات الاغتيال التي استهدفت شخصيات إعلامية وسياسية ومدافعين عن حقوق الإنسان.

ونسبت السلطات الأفغانية الهجمات إلى حركة “طالبان”، مع أن تنظيم “داعش” تبنى بعضها.

ويأتي قتل القاضيتين بعد يومين من إعلان واشنطن خفض القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 2500 عنصر، وهو العدد الأقل منذ هجمات 11 سبتمبر.