أفغانستان.. مقتل 46 شخصا في تفجير انتحاري في مسجد شمال غرب البلاد

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع في مسجد بمدينة هيرات شمالي غرب أفغانستان، الجمعة، إلى 46 قتيلا و84 جريحا.

وقالت وسائل إعلام محلية إنّ انتحاريا فجر نفسه في المسجد وتسبب بقتل 46 شخصا وإصابة 84 آخرين، وأنّه جرى الكشف على هوية 18 شخصا من القتلى و30 من المصابين في الهجوم.

وأفاد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد بمقتل رجل الدين البارز مولوي مجيب الرحمن أنصاري، في الهجوم، قائلا: »الإمارة الإسلامية حزينة للغاية لاستشهاده، وسيعاقب الجناة على أفعالهم الشريرة»، وفقا لوسائل إعلام محلية.