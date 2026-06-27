أكبر خديعة في عالم «الرجيم».. هذا الطعام الممنوع أسرع سلاح لإنقاص الوزن!

أعادت دراسات علمية موثقة صياغة المفاهيم السائدة حول دور البطاطا في أنظمة إنقاص الوزن، مظهرة أن هذه الثمرة المظلومة التي ارتبطت لسنوات طويلة بزيادة الوزن والبدانة يمكن أن تتحول إلى سلاح فعال لحرق الدهون، وجاء هذا التحول الاستراتيجي في المفاهيم الغذائية مشروطاً بطرق طهي محددة وضوابط طبية صارمة تضمن الاستفادة الكاملة من مكوناتها دون زيادة السعرات الحرارية.

وفجرت دراسة تاريخية أجرتها الباحثة سوزان هولت في جامعة سيدني الأسترالية مفاجأة كبرى عند قياس مؤشر الشبع لثمانية وثلاثين طعاماً شائعاً، حيث تبيّن أن البطاطا المسلوقة سجلت أعلى نسبة بمقدار ثلاثمائة وثلاث وعشرين درجة، متفوقة بمراحل على الأسماك واللحوم والشوفان، وهو ما يعني أن تناولها يمنح شعوراً طويلاً بالامتلاء يسهم في كبح هرمون الجوع والسيطرة التامة على الشهية المفرطة طوال اليوم.

ويعزو العلماء هذه القدرة الفائقة بداخل البطاطا إلى احتوائها على كميات ضخمة من النشا المقاوم، وهو نوع من الكربوهيدرات لا يهضم بداخل الأمعاء الدقيقة بل يمر إلى الأمعاء الغليظة ليعمل كغذاء للبكتيريا النافعة، وأكدت دراسة منشورة في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي أن النشا المقاوم يعزز من حساسية الخلايا للأنسولين، ويقلل من تخزين الدهون بداخل الجسم عبر خفض السعرات الحرارية الممتصة للنصف تقريباً في حال تبريد البطاطا بعد سلقها.

ولا تتوقف منافع البطاطا عند السيطرة على الوزن، بل تمتد لتشمل منجماً من العناصر الحيوية، إذ تمنح حبة البطاطا المتوسطة الجسم نحو سبعة وعشرين مليغراماً من فيتامين سي، وهو ما يعادل نصف الاحتياج اليومي لدعم المناعة وحماية الخلايا من الأكسدة، إلى جانب مادة الكولين التي ترفع من كفاءة الذاكرة وتحسن الأداء العضلي بداخل الجسم، بالإضافة إلى نسب عالية من فيتامين بي ستة الضروري لتطوير الجملة العصبية وإنتاج الطاقة.

وعلى صعيد صحة القلب والأوعية الدموية، كشفت أبحاث طبية من معهد الأبحاث الغذائية أن البطاطا تحتوي على مركبات الكوكوامينات التي تسهم بشكل مباشر في خفض ضغط الدم الشرياني، وتدعم هذه الآلية نسب البوتاسيوم المرتفعة بداخلها، والتي تتفوق على تلك الموجودة بداخل الموز، مما يساعد الجسم على طرد الصوديوم الزائد ومكافحة احتباس السوائل تحت الجلد، فضلاً عن دور الألياف الغذائية بداخل قشورها في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

لكن خبراء التغذية وضعوا شروطاً صارمة للاستفادة من هذه المزايا، محذرين من أن القلي والزيوت المهدرجة وإضافة الزبدة أو المايونيز يحول البطاطا فوراً من مادة علاجية حارقة للدهون إلى قنبلة سعرات حرارية تسبب قفزات حادة في سكر الدم، وأوصت الدراسات بتناولها مسلوقة أو مشوية بقشرها مع تبريدها لفترة قبل تناولها، كبديل استراتيجي وصحي عن النشويات المعالجة مثل الأرز الأبيض والمعكرونة والدقيق الأبيض بداخل الوجبات الرئيسية اليومية.

يذكر أن البطاطا أحد أهم المحاصيل الغذائية في تاريخ البشرية، بعد أن تسببت حميات قطع الكربوهيدرات الصارمة في شيطنتها طوال العقدين الماضيين، ويظهر السياق العلمي الحالي أن المشكلة لم تكن يوماً في الثمرة ذاتها، بل في السلوك البشري المرتبط بطرق تحضيرها الصناعية، مما يفتح الباب أمام صياغة استراتيجيات تغذية حديثة وقليلة التكلفة لمكافحة السمنة وأمراض التمثيل الغذائي في المجتمعات.