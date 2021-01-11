ألمانيا.. انخفاض طلبات اللجوء بأكثر من 30% في 2020

أفاد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أفاد أمس الأحد، بأن عدد طلبات اللجوء إلى البلاد انخفض بأكثر من 30% في عام 2020 مقارنة مع عام 2019.

وسجلت سلطات البلاد 76 ألف طلب لجوء في العام الماضي، ما يمثل انخفاضا بـ 31.5% مقارنة مع 2019، في حين كانت أغلب الطلبات مقدمة من مواطنين سوريين وأفغان وعراقيين وأتراك.

وأوضح زيهوفر أن انخفاض الطلبات يمكن تفسيره جزئيا بجائحة كورونا التي تسببت في إغلاق الحدود، خاصة في فصل الربيع.

وأضاف أن انخفاض هذه الطلبات “يظهر كذلك أن الإجراءات التي اتخذناها للتحكم في الهجرة فعالة”.