ألمانيا: هجوم على القنصلية الباكستانية في فرنكفورت

هاجمت مجموعة من المواطنين الأفغان في فرنكفورت بألمانيا، القنصلية الباكستانية وقامت بتخريبها، كما رشقوا مبنى القنصلية بالحجارة وأزالوا عَلم الدولة.

وأفادت شبكة «جيو» الإخبارية الباكستانية، الأحد، بأن الواقعة أثارت غضب المسؤولين الدبلوماسيين الباكستانيين، الذين احتجوا على الهجوم وطلبوا من «الخارجية» الألمانية بدء تحقيق بشأن الحادث.

كما قال المسؤولون الباكستانيون إن الحكومة الألمانية مسؤولة عن أمن المنشآت الدبلوماسية الأجنبية. وانتشر مقطع فيديو للواقعة على الإنترنت، حيث ظهر مواطنون أفغان وهم يقتحمون القنصلية الباكستانية.

وأفادت تقارير بأنهم حاولوا أيضاً حرق العَلم الباكستاني. ووفق تقارير إعلامية، فقد أثار الوضع اهتماماً كبيراً بين أفراد المجتمع الدولي، مما أثار مخاوف بشأن الأمن الدبلوماسي للمنشآت. وقد جرى التأكيد للمسؤولين بأن هناك تحقيقاً شاملاً تُجريه السلطات الألمانية بشأن الواقعة في فرنكفورت حالياً. كما ألقت السلطات القبض على عدد من الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم بعد انتشار مقطع الفيديو. ومع ذلك لم يتضح بعدُ السبب وراء الهجوم.