أمريكا تصادق على إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل

أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم”، أن الولايات المتحدة صادقت على إرسال شحنة قنابل لسلاح الجو الإسرائيلي”.

وتحدث تقرير الصحيفة، “عن قنابل “Mark 83” التي يبلغ وزنها نصف طن”، وبحسب الصحيفة، “ستنضم هذه القنابل التي يبلغ وزنها نصف طن إلى حوالي 1700 قنبلة من طراز “Mark 82″ تزن كل منها ربع طن، كانت أميركا قد سلمتها إلى إسرائيل في وقت سابق”.

ووفق الصحيفة، “تشمل تفاصيل القنابل المرسلة إلى إسرائيل: Mark 82: تزن 250 كغ (ربع طن)، الكمية 1700، وهذه الشحنة تأخرت على خلفية العملية البرية في رفح، وMark 83: تزن 500 كغ (نصف طن) لم تعلن الكمية المرسلة، وهي مهمة لسلاح الطيران”.

وقالت الصحيفة: “طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا تسليم قنابل أثقل وهي ضرورية إذا اتسعت الحرب في الشمال”.

وأضافت “يسرائيل هيوم”: “على خلفية تهديدات إيران لإسرائيل بالانتقام لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” اسماعيل هنية في طهران وتهديدات “حزب الله” بالانتقام لمقتل فؤاد شكر (المستشار العسكري الكبير لحسن نصر الله) تقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل وترسل سفنا حربية وطائرات مقاتلة وأنظمة دفاع إلى المنطقة”.

وعلمت الصحفية أنه “حتى قبل تدهور الوضع الحالي بالمنطقة، قرر “بايدن” إرسال أسلحة لطائرات مقاتلة تزن نصف طن، رفض نقلها إلى إسرائيل حتى قبل أشهر عديدة من الحرب”.

وأضافت :”ومع ذلك، حتى هذه اللحظة ليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على نقل الأسلحة الثقيلة “MK-84″ التي تزن طنا إلى إسرائيل”.

وأوردت الصحيفة أن “واشنطن خففت مؤخرا القيود على إمداد إسرائيل بتسليح إضافي” مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة تنوي إرسال مزيد من الأسلحة إلى مستودعاتها في إسرائيل على نحو يمكن من نقل هذه الأسلحة بسرعة إذا لزم الأمر”.

وفجر اليوم أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الوزير “لويد أوست”ن تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي “يوآف غالانت”، للتأكيد على موقف واشنطن من مسألة دعم أمن إسرائيل.

وقال البنتاغون في بيان: “تحدث الوزير أوستن اليوم مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للتأكيد على موقف الولايات المتحدة الحازم في مسألة دعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس ضد التهديدات الصادرة من إيران و”حزب الله” اللبناني والحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى المدعومة من إيران”.

وأضاف البيان: “ناقش الوزيران تحركات القوات الأمريكية لتعزيز حماية الولايات المتحدة القوات، ودعم الدفاع عن إسرائيل، وردع وتهدئة التوترات في المنطقة”.

هذا وكانت وزارة الدفاع الأميركية، قالت في وقت سابق، “إنها ستنشر طائرات مقاتلة إضافية وسفنا حربية تابعة للبحرية في المنطقة”.