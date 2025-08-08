أمريكا تعلن مكافأة 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي!

أعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة ضخمة تصل إلى 50 مليون دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في خطوة تصعيدية جديدة ضد زعيم فنزويلي طالما واجه اتهامات بالتورط في أنشطة إجرامية دولية.

وفي مقطع فيديو نُشر على منصة “إكس”، اتهمت بوندي مادورو بالتعاون مع جماعات إجرامية خطيرة مثل “ترين دي أراغوا” وكارتل سينالوا المكسيكي، معتبرة أن مادورو يقود شبكة تهريب مخدرات واسعة تنشط على المستويين الإقليمي والدولي، وتستهدف بشكل مباشر الولايات المتحدة وغيرها من الدول.

ونددت حكومة فنزويلا، من خلال وزير خارجيتها إيفان خيل، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية زيادة المكافأة المالية إلى 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ووصف خيل في بيان رسمي هذا القرار بأنه “مثير للشفقة” و”سخيف”، مؤكدًا أن هذه المكافأة تشكل “غطاء دخانيًا سخيفًا” يستخدمه الأمريكيون في محاولتهم للتأثير على السياسة الداخلية الفنزويلية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخميس الماضي، أن مادورو يتزعم منذ أكثر من عقد منظمة “دي لوس سوليس” الإجرامية، التي تتولى عمليات تهريب المخدرات إلى الأراضي الأمريكية، معتبراً أن هذه المنظمة قد صُنفت في يوليو الماضي كـ”منظمة إرهابية عالمية” من قبل الخارجية الأمريكية.

وسبق للولايات المتحدة أن عرضت مكافأة بقيمة 25 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بمادورو، لكن هذه المرة رُفعت المكافأة إلى الضعف، في محاولة لزيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي والسلطات الفنزويلية.

ورداً على هذه الاتهامات، وصف وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، عبر تطبيق تليغرام، الإعلان الأمريكي بأنه “أسخف خدعة على الإطلاق”، مشدداً على أن بلاده تكشف المؤامرات الإرهابية التي تحيكها واشنطن ضد فنزويلا.

وأضاف: “فيما نقوم بفضح المؤامرات الإرهابية المدبرة من بلادها، تخرج هذه المرأة بسيرك إعلامي لإرضاء اليمين المتطرف المهزوم في فنزويلا”.

وأكد جيل أن “كرامة وطننا ليست للبيع” ورفض “هذه العملية الدعائية السياسية الفجة”، معتبراً أن الهدف الحقيقي من هذه الحملات هو زعزعة استقرار فنزويلا وإضعاف حكومتها المنتخبة.

من جهة أخرى، في سياق متصل، طالبت الأرجنتين مؤخراً المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق مادورو، في خطوة تعكس تضامن بعض الدول في القارة الأمريكية مع الجهود الدولية لمحاسبة زعماء يُتهمون بارتكاب جرائم خطيرة.