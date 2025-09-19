«أمن طرابلس» تواصل تعزيز الإجراءات لتأمين الفعاليات والمناسبات

باشرت مديرية أمن طرابلس، الجمعة، تنفيذ خططها الأمنية لتأمين عدد من الفعاليات والمناسبات داخل العاصمة، ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين والمشاركين.

وجاءت أبرز العمليات بتأمين موقع إقامة ماراثون الأطفال بالحديقة المقابلة لمستشفى طرابلس الجامعي (الطبي)، حيث شملت الخطة نشر الدوريات الأمنية والمرورية وهيئة السلامة الوطنية، لضمان سلامة المشاركين والمتواجدين في محيط الفعالية.

كما تم تأمين حفل اختتام دورة “مفاتيح العلم” بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية في منطقة عين زارة، عبر التنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم الحركة المرورية وضمان انسيابية الدخول والخروج وتأمين محيط الاحتفال.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن هذه الخطط تأتي في إطار حرصها المستمر على بسط الأمن وتوفير الحماية لكافة المواطنين، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة، بما يضمن تنظيم فعاليات آمنة ومتوازنة في العاصمة.