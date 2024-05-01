أمير قطر يبحث مع الرئيس المصري تطورات الوضع في غزة

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وذكر الديوان الأميري القطري، “أن الجانبين ناقشا تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود الوساطة من أجل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار”.

وذكر في بيان، “أن الجانبين بحثا أيضا إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع”.

وشدد الزعيمان، خلال الاتصال، على “ضرورة تكثيف جهود الوساطة خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ووضع حد لمعاناة المدنيين”.

ووفقا للبيان، وخلال الاتصال، “تطرق أمير قطر والرئيس المصري، إلى العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية”.

هذا وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أفادت في وقت سابق، “أن قرارا بشأن صفقة لإطلاق سراح الأسرى أو عملية عسكرية في رفح سيتخذ في غضون 48 إلى 72 ساعة القادمة”.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 77704 جريح.