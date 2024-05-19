أنباء عن «هبوط اضطراري» لمروحية الرئيس الإيراني في شمال غرب البلاد

أفادت تقارير إعلامية إيرانية اليوم الأحد بأن مروحية كان على متنها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نفذت “هبوطا صعبا” في محافظة أذربيجان الشرقية.

وحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، فقد “أشارت بعض التقارير إلى أن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية”.

وذكرت الوكالة أن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في هذه المروحية تمكنوا من الاتصال بالمركز، وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح.

وكانت هذه القافلة تضم 3 مروحيات، ووصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين، بسلام إلى وجهتهما.

وتشير المعلومات إلى أن إمام جمعة تبريز آية الله هاشم ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي وعدد من المسؤولين الأخرين كانوا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

ونقلت تقارير أخرى عن الهلال الأحمر وقوات الشرطة أنه تجري عمليات البحث عن المروحية المفقودة، وأن فرق الإغاثة بصدد الوصول لمكان الحادث.

من جهتها، قالت وكالة “مهر” في تعليق على “ما تداول من شائعات في الإنترنت حول سقوط إحدى المروحيات الثلاث من الموكب الرئاسي”، إنه ” قبل دقائق قليلة هبطت المروحية التي تقل الرئيس على الأرض بسبب الطقس الضبابي في المنطقة الشمالية من أذربيجان الشرقية، والآن يتجه موكب الرئيس إلى تبريز برا”.