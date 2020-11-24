«أنغيلا ميركل» تُشيد باستئناف التنسيق الفلسطيني الإسرائيلي

خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أشادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بالخطوة الفلسطينية المُتمثلة باستئناف التنسيق مع الجانب الصهيوني.

وأكدت ميركل استعداد بلادها لدفع جهود صنع التسوية عبر مجموعة ميونخ التي تضم ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن.

كما عبرت عن استعداد بلادها لعقد اجتماع لهذه المجموعة مع فلسطين والكيان الصهيوني على مستوى وزراء الخارجية، الأمر الذي سيساعد بدفع جهود التسوية إلى الأمام خلال الفترة الحالية.

وشددت ميركل على أن ألمانيا ستواصل تقديم المساعدات الطبية للحكومة الفلسطينية لمواجهة وباء كورونا.

ومن جانبه، أكد عباس أهمية الجهود الألمانية في إطار صيغة مجموعة ميونخ واستعداد فلسطين للذهاب للمفاوضات وفق الشرعية الدولية.

وحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن عباس قائلا: “نحن مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا والذهاب للانتخابات وتحقيق المصالحة وسنواصل العمل من أجل هذا الهدف”.

وشكر ألمانيا على المساعدات الاقتصادية والطبية التي تقدمها لفلسطين.