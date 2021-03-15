أنقرة تدعو اليونان لتجنّب الممارسات الاستفزازية

دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليونان إلى تجنب “الممارسات الاستفزازية” التي تقوم بها ضد أنقرة.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع رئيس هيئة الأركان، يشار غولار، وقادة الجيش، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.

وشدد أكار على أهمية تجنّب أثينا الممارسات الاستفزازية والمتعنتة، لتحقيق الرخاء لشعب اليونان وشعوب المنطقة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أكار قوله، إن ممارسات اليونان التي لا تليق بمبادئ حسن الجوار، والتي تغلب عليها لغة التهديد والتوتر والتصعيد، تقف عائقة أمام تأسيس علاقات الجوار بين أنقرة وأثينا.

وفي معرض تعليقه على مناورات “عين الصقر” المشتركة بين اليونان والسعودية في شرق المتوسط، قال أكار إنه “من المحال أن تصل مثل هذه الخطوات إلى نتيجة ما”.

وأوضح أن هذه المناورات “لا قيمة لها” بالنسبة لتركيا وقواتها المسلحة.

وأعلن رئيس أركان اليونان الجنرال كونستانتينوس فلوروس، أمس الأحد، وصول مقاتلات سعودية من طراز “إف 15” إلى جزيرة كريت للمشاركة في المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين.