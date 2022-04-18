أنقرة تُؤكد مواصلة جهودها للتوصل لنتيجة مرضية لروسيا وأوكرانيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل مساعيها من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين الروسي والأكراني، والمجتمع الدولي.

وأضاف أردوغان في تصريح نقلته وكالة “الأناضول” للأنباء، أن “إحلال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا ثم تأسيس سلام دائم سيكون من أفضل الإنجازات للإنسانية جمعاء”.

وتابع: “واثق كل الثقة بإمكانية التوصل إلى حل سلمي عبر الحوار على أساس المحافظة على وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها”.

وأردف أردوغان: “الطرفان (الروسي والأوكراني) حققا تقدما ملموسا في المفاوضات لكن مشاهد بوتشا وإربين واستهداف المدنيين في كراماتورسك أرخت بظلالها على جهودنا”.

واستطرد قائلاً: “لا زلت أتواصل مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ونواصل جهودنا من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية انطلاقا من محادثات اسطنبول”.

واعتبر أردوغان أن وساطة تركيا بين روسيا وأوكرانيا أظهرت أهمية بلاده بالنسبة للاتحاد الأوروبي.