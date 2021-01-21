أوباما: يمكن لبلدنا أن يدخل يوما جديداً

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، قال إن اليوم كان يوما جيدا، معتبرا أن هذا كان ممكنا فقط بسبب الأمريكيين الذين صوتوا، كما لم يحدث من قبل.

وأعاد أوباما نشر تغريدة على “تويتر” للرئيس جو بايدن، وعلق عليها قائلا: “اليوم كان يوما جيدا”، متوجها إلى الأمريكيين بالقول: “هذا كان ممكنا فقط بسببكم، لأنكم ارتديتم الأقنعة وصوتوا كما لم يحدث من قبل”.

وقال أوباما لبايدن: “لقد دافعت عن ديمقراطيتنا لمدة أربع سنوات بكل ما لديك.. والآن، يمكن لبلدنا أن يدخل يوما جديدا”. وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.

Today was a good day.



And it was only possible because of you. Because you made calls. Because you marched. Because you wore your masks and voted like never before.



For four years, you defended our democracy with everything you had—and now, our country can enter a new day. https://t.co/JicHOQCIxt — Barack Obama (@BarackObama) January 21, 2021