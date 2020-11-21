أوكرانيا.. الجيش يعتزم تزويد منظومات «غراد» بذخيرة حرارية

أفاد المدير الفني لشركة “هادرون” الأوكرانية للأبحاث والإنتاج، سيرغي تورينكو، أن تجهيز أنظمة “غراد” أو “سميرتش” بالذخيرة الحرارية، أمر ممكن ويحتاج فقط لتغيير الرأس الحربي.

ونقل موقع “Defense Express” عن سيرغي تورينكو، أنه من الممكن في المستقبل إنشاء ذخيرة حرارية لجميع أنواع أسلحة الجيش الأوكراني، وليس فقط لـ”غراد” و”سميرتش”، ولكن أيضا لقاذفات القنابل اليدوية.

وأشار إلى أن الفرق في السعر بين القنبلة التقليدية والقنبلة الحرارية، يبلغ حوالي 30%.

ولتلبية احتياجات الجيش الأوكراني، طورت الشركة نوعين من القنابل الحرارية، الأول “RGT-27S2” الذي يضمن التدمير الكامل في مساحة 16 مترا مكعبا، وهو الأكثر فعالية في الأماكن الضيقة.

والثاني RGT-27S تم تطويره للاستخدام في التضاريس الجبلية، لذلك فهي لا تتدحرج مثل القنابل اليدوية التقليدية، ولها شكل مستطيل، كما تم استخدام كلا النوعين بالفعل في الخدمة بحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.