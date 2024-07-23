إثيوبيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الإنهيار الأرضي إلى 146 قتيلا

ارتفع عدد القتلى جراء الانهيار الأرضي، الذي وقع صباح أمس الاثنين بمنطقة غوفا جنوب إثيوبيا إلى 146 شخصا.

وذكرت وسائل إعلام محلية الثلاثاء أن السلطات عثرت على جثة 146 شخصا بينهم أطفال ونساء وأفراد شرطة.

وقال دغماوي أييلي، أحد المسؤولين المحليين، في تصريح صحفي، إن هناك أطفال ونساء حوامل بين الضحايا.وأشار إلى أن فرق الإنقاذ انتشلت ما لا يقل عن 5 أشخاص من الوحل وهم أحياء، مبينا أن بعض العوائل فقدت بالكامل.

وذكر المسؤول أن بعض عناصر فرق الإنقاذ كانوا من بين الضحايا، مؤكدا استمرار جهود البحث والإنقاذ.وتحدث الانهيارات الأرضية جنوب إثيوبيا في الغالب خلال موسم الأمطار الممتد من يونيو إلى أغسطس.