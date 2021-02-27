إخلاء مئات العقارات في بريطانيا بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

أخلت السلطات البريطانية اليوم السبت، نحو 2600 عقار في مدينة إكسيتر بجنوب غرب البلاد، قبل إبطال مفعول قنبلة ترجع للحرب العالمية الثانية.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الشرطة البريطانية، جرى اكتشاف القنبلة يوم الجمعة خلال أعمال بناء بالقرب من حرم جامعة، وجرى إغلاق الطرق في المنطقة أمام حركة المرور.

وأضافت الشرطة أن عملية التفجير يجب أن تكتمل بنهاية يوم السبت، وأوضحت أن مسألة تتعلق بالسلامة العامة مثل هذه أدت إلى بعض الاستثناءات فيما يخص قواعد التباعد الاجتماعي.

ويحدث بين الحين والآخر أن يتم العثور في بريطانيا على قنابل لم تنفجر تعود للحرب العالمية الثانية، ولكن بمعدل أقل من ألمانيا.