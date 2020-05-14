إسبانيا تُسجل أسوأ حصيلة وفيّات يوميّة جراء كورونا

شهدت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا بأكثر من 200 وفاة جديدة لأول مرة منذ الثامن من مارس الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس عن تسجيل 217 وفاة جديدة جراء الجائحة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 184 في يوم أمس)، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء في البلاد 27321 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى اكتشاف 506 إصابات جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير (مقابل 439 في اليوم السابق) ليرتفع إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في البلاد إلى 229540.

وتماثل 2551 شخصا للشفاء من كورونا في إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 143374.

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