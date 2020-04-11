إسبانيا تُسجل أقل عدد وفيات بـ«كورونا»

بقاء المواطنين في منازلهم لأسبوعين آخرين. [RT]

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية في بيان، أن عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد انخفض لليوم الثالث على التوالي.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت إسبانيا بعد تسجيل 510 وفيات بسبب مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا، وهذا أقل عدد يومي للوفيات منذ 23 مارس.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات الإجمالي زاد إلى 16353 من 15843 أمس الجمعة بينما قفز عدد الإصابات المؤكدة إلى 161852 اليوم، بعد ان كان 157022 يوم أمس.

وشارك النواب الإسبان، الخميس، في نقاش برلماني عن بعد، قبل الموافقة على تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 26 أبريل/نيسان، وبقاء المواطنين في منازلهم، لأسبوعين آخرين.

وكانت إسبانيا قد فرضت بعض التدابير الصارمة في أوروبا، بيد أن سانشيز قال إنها ساعدت في تراجع معدل الإصابة بشدة.

ولا تزال أوروبا المنطقة الأكثر تضررا بتفشي فيروس كورونا في شتى أرجاء العالم.

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