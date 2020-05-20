إسبانيا: لاحتواء انتشار كورونا تفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة



إسبانيا تفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة لكل من يتجاوز عمره 6 سنوات لكبح تفشي كورونا.

أصدرت الحكومة الإسبانية قراراً، اليوم الأربعاء، يقضي بإلزام كل من يبلغ عمره أكثر من ست سنوات بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة،إذا استحال عليهم الحفاظ على مسافة مترين بين بعضهم بعضاً.

وقالت وزارة الصحة إن كل من استحال عليهم الحفاظ على مسافة مترين بين بعضهم البعض فإنه يتوجب عليهم ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أن هذه التدابير ضرورية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ورفعت إسبانيا أمس، الثلاثاء، الحظر المفروض على الرحلات الجوية والبحرية المباشرة من إيطاليا، بعدما فرضته في 11 مارس الماضي لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو ما يمهد لرفع الحظر بشكل كبير عن الإسبان، وفق ما ذكرت صحف إسبانية.

ويستعد رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز لأن يطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ حتى أواخر يونيو.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا 232037، وإجمالي الوفيات – 27778.