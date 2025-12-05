إسرائيل بين الدين والسحر والسياسة.. كتاب يكشف أسرار الدولة العبرية

تستعد دار “كنوز للنشر” بالقاهرة لطرح كتاب جديد يثير فضول الباحثين والقراء المهتمين بالشأن الإسرائيلي، يحمل عنوان “إسرائيل… السحر، الدين، الدم”، من تأليف الدكتور محمد عبود، الباحث البارز في الشؤون الإسرائيلية، الذي قضى أكثر من ربع قرن في دراسة المجتمع الإسرائيلي ونصوصه الدينية وتاريخه السياسي.

ويأخذ الكتاب القارئ في رحلة غير مسبوقة إلى العالم الخفي الذي يقف خلف إسرائيل، حيث تختلط الأساطير القديمة بالقرارات السياسية الحديثة، وتتحول الحروف العبرية والرموز الدينية إلى أدوات تؤثر في الجيش والمجتمع والحكومة، وفق ما تصف دار النشر.

ويقدّم الدكتور عبود عمله بلغة سهلة وأسلوب قصصي قريب من القارئ، لكنه مليء بالمعلومات الموثقة، ويكشف كيف بدأت العلوم الباطنية اليهودية، المعروفة بـ”القبَّالاه”، كتراث سري يطلع عليه كبار الحاخامات فقط، وكيف أصبحت اليوم متاحة في الكتب ومواقع الإنترنت، مستخدمة أحياناً للتأثير على الناس تحت ادعاء امتلاك “قوى غيبية”، وفق قناة روسيا اليوم.

ويشير المؤلف إلى أن فهم إسرائيل لا يكتمل بالنظر إلى السياسة وحدها، بل يجب النظر إلى العقائد التي تتحرك في الخلفية، والتي تربط بين الدين والحرب، وبين النصوص القديمة والقرارات الحديثة، مما يمنح القارئ فهماً أعمق للأحداث والصراعات الحالية.

وينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول رئيسية:

الفصل الأول: عالم السحر والقبَّالاه: يستعرض أسرار الحروف العبرية المقدسة والتعويذات القديمة وقصص الجن والشياطين في التراث الديني اليهودي، ويكشف قصصاً مثيرة عن حاخامات زعموا استخدام السحر ضد قادة سياسيين عرب وإسرائيليين.

الفصل الثاني: الدين والسياسة: يوضح كيف تحولت إسرائيل منذ حرب 1967 إلى دولة يغلب عليها الطابع الديني، وكيف أصبحت النصوص الدينية تتحكم في حياة الناس وقرارات السياسيين، وتشكل شكل المجتمع والعلاقات بين اليهود وغيرهم.

الفصل الثالث: ما بعد 7 أكتوبر: يحلل الأزمة الكبيرة التي ضربت إسرائيل بعد الهجوم المفاجئ في 7 أكتوبر، ويبرز تأثير التطرف الديني داخل الجيش والحكومة، وتصاعد الخلافات السياسية والفساد، وصعود قادة اليمين المتشدد الذين يحكمون بلغة الدم لا لغة السياسة.

ويعتبر الدكتور محمد عبود باحثاً أكاديمياً ومترجماً وخبيراً في الشؤون الإسرائيلية، ويشغل منصب مدرس اللغة العبرية والدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، ومديراً لوحدة اللغات والترجمة بكلية الآداب، وشارك في ترجمة وثائق لجنة أجرانات الخاصة بحرب أكتوبر، وله العديد من الكتب والأبحاث في الأدب والفكر الإسرائيلي، كما يظهر محللاً للشؤون الإسرائيلية في القنوات المصرية والعربية.

وتؤكد دار “كنوز للنشر” أن هذا الكتاب سيكون من أهم إصداراتها لهذا العام، لأنه يكشف الجذور الفكرية والدينية التي تؤثر في إسرائيل اليوم، ويقدّمها بأسلوب يفهمه القارئ البسيط دون فقدان العمق العلمي، مع حملة تعريفية تتضمن لقاءات مع المؤلف وجلسات نقاش في القاهرة وعدد من العواصم العربية.