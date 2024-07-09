إسرائيل تجدد قصفها الجوي على سوريا

جددت إسرائيل قصفها الجوي على سوريا، حيث استهدفت إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس.

وبحسب وكالة “سانا” الرسمية السورية للأنباء، قال مصدر عسكري: “حوالي الساعة 20 : 00 بعد منتصف ليل 9-7-2024 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفاً إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس”.

وأضاف المصدر: “إن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

يذكر أن اسرائيل قصفت منطقة السيدة زينب بريف دمشق في 26 من يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.