إسرائيل ترفض محاولات الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد

أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم أنها “ستواصل معارضة الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية” معتبرة إن مثل هذا الاعتراف في أعقاب السابع من أكتوبر “سيمنح الإرهاب مكافأة ضخمة وغير مسبوقة ويمنع أي اتفاق سلام في المستقبل”.

ونقلت رويترز عن بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قوله إن “ لا يمكن الاعتراف من جانب واحد” بدولة فلسطينية، مشيرا إلى أن “أي اتفاق بهذا الصدد يتعين الوصول إليه من خلال مفاوضات مباشرة”.

وأجرى نتنياهو اليوم تصويتا داخل الحكومة على “قرار توضيحي” بهذا الصدد وتمت الموافقة بالإجماع على هذه الخطوة.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن هذه الخطوة تأتي بعد “ما تردد في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد”.

وقال مكتب نتنياهو إن “إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الصريحة فيما يتعلق باتفاق دائم مع الفلسطينيين، ولا يمكن التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين ودون شروط مسبقة”.

وتوقفت منذ عام 2014 الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين، دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة إلى جانب إسرائيل.

ويحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن التوصل إلى اتفاق أوسع في الشرق الأوسط يتضمن تطبيع السعودية ودول عربية أخرى علاقاتها مع إسرائيل، إضافة إلى إنشاء دولة فلسطينية.