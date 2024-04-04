إسرائيل تشهد حالة «تأهب قصوى»

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المنظومة الأمنية في إسرائيل، اتخذت عدّة إجراءات، في إطار الاستعداد للرد الايراني بعد قصفها سفارتها بدمشق.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن “المنظومة الأمنية فعلت نظام التشويش على نظام تحديد المواقع GPS في عموم إسرائيل”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إيضا “إلغاء كل الإجازات في الوحدات المقاتلة في الجيش”، وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه “أوقف منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أنه “في حالة حرب وأن نشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقا للاحتياجات”.

هذا وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، “أنه في إطار تقييم الوضع في الجيش، تقرر تعزيز وتجنيد جنود احتياط إلى أنظمة الدفاع الجوي”، كما “يشهد سلاح الجو الإسرائيلي حالة تأهب قصوى بكل أذرعه من الطائرات الحربية واستعدادها للتصدي عبر منظومات الدفاع الجوي”.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: “يقظة مشددة في إسرائيل تحسبا من رد إيراني على عملية الاغتيال في دمشق”.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في وقت سابق، بأن “الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق لن يمر دون رد”.