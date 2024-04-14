إسرائيل تطلب عقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن

طلبت إسرائيل من مجلس الأمن الدولي، عقد اجتماع طارئ لإدانة القصف الإيراني.

وطلب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.

وكتب إردان في منشور على منصة “إكس”: “يمثل الهجوم الإيراني تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين وأتوقع أن يستخدم المجلس كل الوسائل لاتخاذ إجراء ملموس ضد إيران”.

وبحسب وكالة رويترز، “سيجتمع المجلس في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة”.

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، “لتوجيه ضربة ساحقة إلى إيران على الفور”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال “إن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية تقريبا”، مؤكدا على “دعم بلاده الثابت لتل أبيب”.

وذكر بايدن أنّه “سيدعو قادة مجموعة السبع الأحد إلى تنسيق ردّ دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني”.

هذا وأطلقت إيران سربا من الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات ووابلا من الصواريخ نحو إسرائيل في وقت متأخر من مساء السبت في أول رد إيراني مباشر على إسرائيل بسبب غارة استهدفت سفارتها في سوريا.

وحذر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة إلى مجلس الأمن، من أي “عدوان عسكري إسرائيلي جديد” والذي سيكون رد إيران عليه “بالتأكيد أقوى وأكثر حزما”.

وقال المندوب الإيراني إن العمل العسكري الذي نفذته إيران جاء في إطار “الدفاع عن النفس”، محملاً المسؤولية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي “فشل في القيام بواجباته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.