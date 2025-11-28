إسرائيل تعيد فتح معبر «الكرامة» الحدودي مع الأردن

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إعادة فتح معبر جسر اللنبي المعروف أيضًا باسم معبر الكرامة أمام حركة البضائع، بعد أن ظل مغلقًا لمدة شهرين إثر هجوم دموي وقع في سبتمبر الماضي وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين.

ومن المتوقع أن يستأنف المعبر عمله خلال الأيام المقبلة، وربما اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، لاستقبال البضائع دون الحاجة لدخول مناطق التفتيش الجمركي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادي الناتج عن الإغلاق الطويل.

وأشار مسؤولون أمنيون إلى أن القرار جاء بعد موافقة المجالس الأمنية والمستوى السياسي على التوصيات والإجراءات المناسبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مستوى أمني مرتفع أثناء جميع العمليات في المعبر، وفقًا لما نقلته صحيفة “Israel National News” الإسرائيلية.

وأكد مكتب رئيس الوزراء أن المعبر سيعمل تحت إجراءات أمنية مشددة، تشمل تعزيز المراقبة على نقاط الدخول والخروج والتأكد من التزام كافة الشحنات بمعايير السلامة المقررة.

ويعد معبر جسر اللنبي الحدودي مع الأردن الرابط التجاري الأساسي بين الضفة الغربية والدول المجاورة، حيث يغلق أو يفتح وفقًا للأوضاع الأمنية، وقد أثار إغلاقه الطويل ردود فعل فلسطينية ودولية تطالب بضرورة إعادة فتحه لاستئناف الحركة التجارية وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح المعبر بشكل فوري، معتبرة أن الإغلاق المستمر يفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في الضفة الغربية.

ويذكر أن السلطات الإسرائيلية أغلقت المعبر في سبتمبر 2025 “حتى إشعار آخر” بعد مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي، وأدى الإغلاق إلى توقف حركة المسافرين وحافلات النقل بين الضفة والأردن، إضافة إلى تأثيره المباشر على التجارة المحلية والاقتصاد الإقليمي.