إسرائيل تواصل عمليتها في رفح وتعترف باستخدام ذخيرة دقيقة!

أعلن الجيش الإسرائيلي انضمام ألوية جديدة إلى عمليته العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: إن “قوات من المشاة انضمت إلى الفرقة 162 الناشطة في رفح جنوبي قطاع غزة، كما تم الدفع بلواء بيسلماخ التابع لسلاح المشاة إلى رفح”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، “إن لواء بيسلماخ دخل إلى رفح أمس، وهو اللواء السادس الذي يقاتل هناك”.

في السياق، أعلن مسؤول أمريكي أن “إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية استخدامها ذخيرة دقيقة لضرب هدف في مدينة رفح، وأن الانفجار الناجم عن الضربة أشعل خزان وقود قريب وأدى إلى نشوب حريق”.

وأشار المسؤول لشبكة “سي إن إن” إلى “اجتياح الحريق مخيما للنازحين الفلسطينيين وأدى ذلك إلى مقتل العشرات”.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، “إن التحقيق الذي يجب على الجيش الإسرائيلي إجراؤه في الغارة الجوية التي استهدفت مخيم النازحين في رفح يجب أن يكون سريعا وشاملا وشفافا”.

وكتب كاميرون في منشور عبر منصة “أكس”: “مشاهد مؤلمة للغاية عقب الغارات الجوية على رفح نهاية هذا الأسبوع، يجب أن يكون التحقيق الذي يجريه الجيش الإسرائيلي سريعا وشاملا وشفافا”.

وأضاف: “نحن بحاجة ماسة إلى اتفاق لإخراج الرهائن ومساعدتهم، مع وقف القتال للسماح بالعمل نحو وقف إطلاق نار مستدام طويل الأمد”.

هذا “وأسفر القصف الإسرائيلي لمخيم النازحين في رفح يوم الأحد الفائت، عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا وجرح 200 آخرين، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه فتح تحقيقا في الغارة الجوية، ونفذت إسرائيل هجومها على رفح رغم قرار محكمة العدل الدولية، بوقف الهجمات”.