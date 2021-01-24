إسرائيل توافق على نشر «القبة الحديدية» في الخليج

وسائل إعلام أفادت بأن الكيان الصهيوني وافق على نشر الولايات المتحدة بطاريات من منظومة “القبة الحديدية” الدفاعية في منطقة الخليج.

ونقلت صحيفة هارتس اليوم الأحد عن مصادر عسكرية صهيونية تأكيدها أن كبار المسؤولين في الدولة العبرية وافقوا وراء الأبواب المغلقة على نشر “القبة الحديدية” في قواعد للجيش الأمريكي في عدد من الدول في الشرق الأوسط وشرق أوروبا والشرق الأقصى.

وقال مسؤولون صهاينة للصحيفة إن الحديث يدور عن “الموافقة التكنيكية على نشر الأمريكيين البطاريات بهدف حماية قواتهم من هجمات محتملة من قبل إيران وحلفائها”.

رفض المسؤولون الكشف عن الدول الخليجية التي ستنشر فيها “القبة الحديدية”.

ولفت المسؤولون إلى تزايد اهتمام السعودية ودول أخرى باقتناء “القبة الحديدية” في مواجهة “الخطر الإيراني” بعد الهجوم على منشآت لشركة “أرامكو” في سبتمبر 2019، لكنهم نفوا أن يأتي نشر المنظومة الصاروخية الصهيونية في الخليج كجزء من “اتفاقات أبراهام” الخاصة بتطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني ودول عربية.

وذكّرت “هآرتس” بتقرير صحفي سعودي أفاد في سبتمبر الماضي بأن المملكة أبرمت اتفاقية على شراء “القبة الحديدية” من إسرائيل بوساطة واشنطن، ونفت وزارة الدفاع االصهيونية صحة هذا الخبر حينئذ.

وسلم الكيان الصهيوني إلى الولايات المتحدة أوائل يناير الجاري بطارية ثانية من “القبة الحديدية”، بموجب عقد أبرم في أغسطس 2019.

وأكدت “هآرتس” أن وزارة الدفاع والصناعات العسكرية الصهيونية طلبت من الجهات المعنية بالرقابة على صادرات الأسلحة تخفيف القيود المفروضة في هذا المجال، موضحة أن تأسيس شركة فرعية تابعة لشركة “رافائيل” الصهيونية لصناعة الأسلحة في الولايات المتحدة وربطها بشركات محلية عملاقة عاملة في هذا المجال، مثل “رايثيون”، قد يسهل من تصدير النسخة الأمريكية من “القبة الحديدية” حتى إلى دول لم يكن بإمكانها حتى الآن الحصول على هذه الأسلحة، لدواع أمنية ودبلوماسية. وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليومط.