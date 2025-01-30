إسرائيل توقف الإفراج عن الأسرى «حتى إشعار آخر» وتواصل قتل الفلسطينيين بالضفة

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، “بأن إسرائيل قررت تجميد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى إشعار آخر”.

وقال مصدر أمني للصحيفة: “تلقينا تعليمات بتعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين”، مشيرا إلى أن “الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين عادت أدراجها إلى سجن “عوفر” الإسرائيلي بعد خروجها بالفعل”.

وأفادت مصادر لصحيفة “يسرائيل هيوم” بأن “تعليمات عرقلة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين صدرت عن المستوى السياسي”، مشيرا إلى أن “المستوى السياسي وجه بتعليق عملية إطلاق الأسرى الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى”.

وفي الضفة، اغتالت قوة إسرائيلية خاصة “الأسير الفلسطيني المحرر “قاسم العكليك”، خلال تواجده في سيارة مع زوجته في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية”.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن “العكليك، الشهير باسم أبو العبود، أسير محرر أمضى نحو 20 عاما في سجون إسرائيل، وقد أطلقت وحدة “اليمام” الرصاص بشكل مباشر على رأسه في منطقة كلية الروضة، فيما أصيبت زوجته برصاصة في قدمها”.

هذا “ويعد “العكليك” أحد أبرز المقاومين في نابلس، وهو من مرتبات قوات الأمن الوطني الفلسطيني”.